Tania Llasera aclara si ha tenido intención de separarse de su marido

Este jueves, Tania Llasera se convertía junto a Paz Padilla y el famoso influencer Luc Loren en imagen de la propuesta 'Apadrina un bar' que ha llevado a cabo Mano a Mano para apoyar a la hostelería que tanto ha sufrido durante la pandemia por coronavirus.

Un evento donde la presentadora se mostró tan simpática como de costumbre, y en el que dedicó unos minutos a hablar con la prensa.

Tania habló sobre el nuevo proyecto en el que se ha sumergido junto a su familia tras adquirir una casa en el campo, una noticia que tras contarla a través de redes muchos de sus seguidores se pensaron que se mudaba y dejaba su casa de Madrid: "Nueva casa en el campo, nueva ilusión, es una vía de escape, no me voy de Madrid, me gusta mucho vivir en la ciudad y en el centro además, pero sí que es verdad que me toca reforma y ponerla bonita. Es una ilusión, un privilegio, les voy a redondear la educación a mis niños", explicaba ante las cámaras.

"Lo que quiero es tener un balón de oxígeno, si puedes permitírtelo es maravilloso". Simplemente es un hogar donde: "Poder ir los fines de semana, en verano, poder darles una educación al aire libre, en el campo, con barro, que se manchen... me parece muy guay tener la oportunidad de poder sacarles".

La presentadora es madre de dos hijos: Pepe Bowie, que nació el 11 de enero de 2016, y Lucía Lennox, que llegó al mundo un año más tarde, el 5 de septiembre de 2017.

Desde que se convirtió en madre, Tania está muy integrada en su participación con la comunidad Malasmadres, con quienes colabora con sus podcast y a las que ayuda a dar una mayor visibilidad.

Además, volvió a demostrar esa sinceridad que tanto le caracteriza, y aclaró sobre los rumores que surgieron sobre una posible separación de su pareja, Gonzalo Villar, tras unas declaraciones que hizo sobre él durante la cuarentena: "Es muy lógico, mi marido me ha dicho que no lo diga más, pero obviamente nunca he querido separarme de mi marido, estamos muy bien".

