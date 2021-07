La respuesta de Rosa López a sus planes de boda: "Yo ya estoy casada"

Rosa López está feliz, y ni puede ni quiere disimularlo. ¿El culpable de su sonrisa? Un asturiano llamado Iñaki García con el que está a punto de cumplir su segundo aniversario de relación y con quien, como ahora desvela, ya se siente casada. Muy sincera, y centrada completamente en su carrera musical, la triunfita no se ve siendo madre y, aunque sabe que el día de mañana podría arrepentirse, por el momento los planes de maternidad están completamente descartados.

La de Armilla comentaba sus planes para el verano: “Estoy preparando cosas que ya estaban preparadas de hace dos años y muchos nervios. El día 8 estoy en Valencia y el 24 en Zaragoza. Esto me viene genial para desestresarme un poco. Hemos estado ensayando, queremos ofrecer lo mejor y pasarlo bien pero con la responsabilidad que esto salga bien pero que el sistema siga”.

Sobre el concierto que sus compañeros están preparando para Álex Casademunt y al que en un principio ella no podría asistir, ha revelado: “Estaba preparando algo para él en mi concierto y de última hora cambia de fecha. En parte me alegra porque ojalá podamos ir todos los compañeros”.

Y es que a pérdida de su amigo fue un golpe muy duro: “Fue muy gordo, me impactó, mi padre se me fue y ha sido una de las cosas que más me ha impactado en mi vida, que se vaya Álex. Era el tío más canalla del grupo, se estaba riendo todo el rato. Era tan canallón que nos tenía a todos riendo y juntos. La verdad es que era el alma del grupo”.

Por otro lado, Rosa está preparando su biografía: “Llevo mucho tiempo, pero más que una biografía es que no sé ni cómo llamarlo, no soy tan importante para contar mis cosas pero hoy en día que todo el mundo escribe sus experiencias creo que lo más bonito es aprender y como yo he aprendido tanto de los demás y he experimentado muchas cosas, por si a alguien le vale. Los hábitos que me cambiaron la vida, los que tengo ahora que el confinamiento se los cargó”.

De cara a los planes de boda de Chenoa, la de Armilla se sincera diciendo: “¿Pero se va a casar? ¿Cuándo? Yo me quedé en la no boda. Lo más importante es que sea feliz y vosotros también”. Respecto a los suyos propios con su pareja asegura: “Yo ya estoy casada”, y es que así es como se siente junto a su pareja: “Si me lo preguntas hace 20 años sería una de las cosas más importantes pero a día de hoy con 40 y con todo lo que hemos vivido, no es lo más importante. Hay cosas muy emocionantes”.

Por último, la artista también se ha sincerado sobre sus planes de ser madre: “El otro día tuve un directo en Instagram y la gente me preguntaba, quieres ser mamá. Últimamente no quiero ser mamá, pero hay algo en el cuerpo que te dice que tiene suceder algo emocionante otra ve, pero yo no quiero ser mamá. La naturaleza te pide que sí, pero yo no. Sería muy bonito pero no entra en mis planes, eso tiene que estar por encima de la carrera y de todo lo que hagas en tu vida”.

