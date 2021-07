La reacción de Belén Rueda cuando le preguntan por su novio 20 años más joven que ella

Son dos años ya en los que Belén Rueda vive en una nube. Y es que, ocho meses después de su ruptura con Francis Malfatto, en diciembre de 2019 salía a la luz su relación con Javier Aritme, un hombre 20 años más joven que ella, de quien se enamoró sin medida y por quien ha dejado la prudencia que le caracteriza en lo que se refiere a su vida personal para gritar a los cuatro vientos su bonita historia de amor.

Tal y como, entre otras, deja constancia la romántica publicación que la intérprete le dedicaba al piloto madrileño por su cumpleaños este pasado mes de mayo: "Si la sombra de la felicidad te sigue y es posible alargarla, quiero que sea contigo. Hoy es un día especial porque hace años nació la persona que comparte vida conmigo. Siempre a tu lado. TE AMO J7", escribía como pie de foto junto a una imagen en la que se ve la sombra de ambos mientras se dan un beso.

Sin embargo, parece que la habitual discreción que de vez en cuando deja de lado en sus redes ha cobrado vida de nuevo frente a las cámaras. Y es que, en unas declaraciones concedidas en los Premios Platino 2021, Belén se ha mostrado de lo más nerviosa cuando se le ha preguntado por su chico.

En cuanto a si tenía planes para este verano en los que disfrutar y desconectar del estrés de todo el año, Rueda ha explicado: ''Sí, sí. No me voy a mover mucho de Madrid porque estoy preparando cosas, pero sí''. Sin embargo, lo que no se ha esperado la actriz es que a tal le respuesta le fuese a suceder otra un poquito más comprometida: ''¿Alguna escapadita con Javi?'', se le ha preguntado.

Recatada y con un pelín de vergüenza, no han sido palabras las que nos han vuelto a confirmar lo enamorada que está de su pareja, sino una inevitable risa nerviosa y un rostro radiante de felicidad los que lo han hecho.

