Raquel Sánchez Silva enseña su increíble transformación física

El increíble cuerpo de Raquel Sánchez Silva a sus 48 años en bikini

Raquel Sánchez Silva ha querido presumir de cuerpazo en bikini. La presentadora ha mostrado la increíble transformación física que ha sufrido tras meses de trabajo, y así los ha compartido a través de su perfil de Insatgram.

Y es que durante este tiempo Raquel se ha volcado con una dura disciplina: el ballet, al que ya se han sumado modelos de la talla de Miranda Kerr. Así hemos podido ver a Silva entrenando junto a la bailarina Yasmina Sancayo, del ballet de Víctor Ullate, en tablas que combinan el ballet con elementos fitness.

Como resultado Raquel luce más fibrada y musculosa que nunca. Hace unos meses confesaba lo duro que se le estaba haciendo, pero lo orgullosa que estaba con los resultados obtenidos: “Poco a poco, los resultados van dando la cara. No voy a engañar a nadie: Es un palizón y la mitad de los días quiero hacer 30 minutos en vez de 60. Pero luego merece la pena. Me siento mucho más fuerte y duermo mejor. Tengo mucha fuerza para aguantar el día y más allá de algún dolor muscular, me quito kilos de estrés. Deporte, deporte y deporte. Sea cual sea. Y a la intensidad que sea pero anímate!! Es como lo de coser y cantar…. al final, todo es empezar!!!”.

De esta manera, Raquel escribía junto a la foto en la que podemos ver cómo el trabajo ha merecido el esfuerzo: "Posado mediterráneo", adelantando además que ya se estaba preparando para los retos profesionales a los que debe enfrentarse tras la temporada estival.

