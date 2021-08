La primera foto que Andrea Duro publica junto a su novio, Alejandro Galán

Andrea Duro y Alejandro Galán confirmaron su relación hace unas semanas, cuando la actriz compartió una foto de su chico mientras disfrutaban de unas vacaciones juntos por Mallorca. Y es que la intérprete está viviendo otro verano completamente enamorada, a pesar de que hace algunos meses ella y Juan Betancourt pusieron punto y final a su relación, después de más de dos años juntos.

Aunque la ruptura fue una sorpresa para todos, parece que el amor entre ellos ya estaba más que acabado, pues ahora ambos disfrutan de sus nuevas parejas. Tanto Juan como Andrea no han estado solos durante el verano ya que han tenido el corazón y la cabeza ocupada con sus nuevas ilusiones, y que coincidencia que ambos son deportistas.

El modelo y la tenista Paula Badosa han confirmado está semana los rumores de su supuesta relación cuando Juan compartió una foto en su perfil de Instagram desde Nueva York, lugar escogido para disfrutar de sus primeras vacaciones juntos. "Más que ayer, pero menos que mañana", fue el título que acompañaba a la fotografía donde mientras cogía a su chica en brazos.

Pero ahora ha sido Andrea quien ha querido compartir con todos sus seguidores la primera foto con su novio: "Oh, oh, the summer nights", era el título de la instantánea. En la fotografía se puede ver como la nueva pareja disfruta de una noche de verano junto a sus amigos posando de la forma más cariñosa posible, agarrándose y abrazándose mútuamente.

Y es que, al parecer, su relación va viento en popa y cada día están más enamorados. Así lo hicieron ver hace una semana, donde ambos se dedicaron cariñosos mensajes en una de las publicaciones de la actriz, dejando ver el tonteo y el amor que hay entre ellos.

