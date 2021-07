Paula Echevarría y Miguel Torres le cantan al amor en su cita más romántica

Su primer hijo en común, Miguel Jr. llegó a sus vidas para revolucionarla. Desde entonces, hemos podido ver cómo el Instagram de Paula Echevarría se llenaba de fotos tiernas, y escenas cotidianas entrañables con su bebé y su hija mayor, fruto de su anterior matrimonio con David Bustamante.

Siempre sacan tiempo para ellos

A pesar de que tanto Miguel Torres como ella están muy ocupados con sus respectivos compromisos profesionales, siempre sacan tiempo para pasarlo en familia, y por supuesto, para disfrutar de su amor en una romántica cita.

Ambos compartieron en sus redes sociales la maravillosa velada. Durante la cena, la pareja salió a cenar y brindaron por su amor. Miguel Torres subía una historia en la que ponía “mi cita favorita”. Ambos estaban guapísimos en esta “date night”. Paula Echevarría lució un vestido muy veraniego de raso, estampado en colores verdes y blancos, con unos flecos que llegaban casi hasta el suelo. Por su parte, Miguel Torres optó por un traje de chaqueta azul y una camisa sin corbata que le daba ese toque desenfadado.

Paula Echevarría y Miguel Torres en su cita más romántica | Instagram

Esta pareja comparte una conexión especial, y lo demostraron en el camino de vuelta a casa, cuando Paula compartió en sus historias de Instagram en las que pudimos verlos cantando las canciones más románticas de Stevie Wonder: I just called to say I love you. Este himno al amor definitivamente les representa.

Paula Echevarría y miguel Torres en su cita mas romántica | instagram

El verano de sus vidas

Este verano está siendo muy especial para la pareja, el primero en ser una familia de cuatro. De hecho, hace poco que la actriz subía a su cuenta de Instagram su primera foto de la familia al completo. Se nota que su hija mayor, Daniella, también adora a su hermanito pequeño. Definitivamente, tal y como Paula Echevarría dijo para felicitar el tercer cumplemés de Miguel Jr." Hace tan solo tres meses que te conocemos y ya no podemos vivir sin ti."

...

