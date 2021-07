Octavi Pujades cuenta cómo han sido los días que ha pasado en el hospital con su padre sin habitación

Octavi Pujades ha compartido en su Instagram la buena noticia de que por fin su padre tiene habitación en el hospital después de varios días en un box de urgencias: "Seguimos en un box. No, todavía no hay habitación. A todo el personal que corresponda, hacédselo todo ahora que creo que no le vais a ver más el pelo por aquí", escribía junto a este post.

Un padre en el que está completamente volcado, y así lo demuestra a través de sus redes sociales.

Redes que ha utilizado para recientemente anunciar lo felices que están por tener habitación, y también por poder disfrutar de 'Pasapalabra', donde el actor ha formado parte del programa durante esta semana. Su participación no está pasando desapercibida, y es que el intérprete está demostrando una gran inteligencia.

Octavi Pujades | Instagram Stories de Octavi Pujades

Además, intenta crear conciencia a sus seguidores sobre la importancia que tiene cuidarse, ya que la quinta ola parece que viene fuerte, y se nota, pues no hay espacio libre para más pacientes en los hospitales. "Porque cuando se habla del colapso de la sanidad, queridos míos que os pasáis las normas y el sentido común por el forro, no solo era que pillaras la Covid y pudieras acabar fatal, sino que pacientes con otras enfermedades (que ¡oh, sorpresa! las sigue habiendo) directamente no caben en el hospital", manifestaba el actor a través de un post.

El actor, que no deja a su padre solo ni un segundo, está pasando unos días junto a él en el hospital, ya que su padre tuvo que ser ingresado a causa de unas fiebres. Pero esto no ha sido motivo para dejar de compartir sus famosas fotografías con las que se hicieron viral durante la cuarentena y con las que han alcanzado un gran número de seguidores.

Tanto Octavi como su padre están deseando volver a casa, pero aún así demuestran su gran sentido del humor hasta en las situaciones más complicadas. Como hemos podido descubrir a través de sus recientes publicaciones en Instagram, donde el hospital está siendo el principal escenario. Así de felices anunciaban que por fin ya tienen habitación.

