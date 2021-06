Maxi Iglesias habla tras ser relacionado con una chica: "Si es verdad, es verdad"

Maxi Iglesias ha sido uno de los actores que ha desfilado sobre la alfombra roja del Festival de Málaga. El intérprete ha vuelto a conquistar las cámaras con su simpatía, naturalidad y encanto, y es que es una vez más ha vuelto a demostrar que es uno de los actores más sexys del panorama nacional.

A su paso sobre la alfombra roja, Maxi Iglesias ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa. El actor ha contado cómo ha vivido esta pandemia, y ha confesado que a pesar de cómo ha afectado el virus a este sector, él se siente un afortunado, y es que por suerte él pudo presentar por Zoom su nueva película 'Valeria'. Además, el intérprete se ha mostrado feliz porque la serie 'La cocinera de Castamar' se encuentra en el número 1: "Al final hemos estrenado, es lo importante. Ha habido mucha gente que la ha visto. Creo que la industria y la profesión vive un momento dulce. Como espectadores estamos consumiendo más que antes. Vengo ahora de Perú y allí tienen salas cerras, nosotros hemos mantenido las salas entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que estamos viviendo en todos los ámbitos y darnos cuenta de que somos privilegiados".

Una repercusión por la que Maxi está ocupando muchos titulares. Pero él reconoce que sigue viviendo su vida como quiere porque como él mismo confiesa no sería feliz con su profesión: "Nunca he dejado de vivir mi vida tal y como la quiero y la imagino por mi profesión porque si no no sería feliz con ella".

El intérprete también ha contado ante las cámaras cómo es trabajar con todas las medidas de seguridad que actualmente existen en los rodajes.

Pero lo más sorprendente de todo es que aunque el actor prefiere siempre mostrarse de lo más discreto respecto a su vida privada, Maxi Iglesias ha confesado cómo se encuentra respecto al terreno sentimental tras ser relacionado con una chica: "Si es verdad, es verdad". ¿Está confirmando el actor que está enamorado?

Seguro que te interesa...

La imagen de Maxi Iglesias sin ropa bajo la ducha en la que enseña su esculpido cuerpo