La madre de Jessica Bueno revela cómo se encuentra tras la polémica surgida en torno a la Comunión de su hijo y de Kiko Rivera

Este pasado fin de semana Jessica Bueno y su ex, Kiko Rivera, volvían a reencontrarse. El hijo de Isabel Pantoja viajó hasta Bilbao junto a su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota, para acudir a la Primera Comunión de su hijo, Francisco.

Una celebración que aunque parecía que había transcurrido con total normalidad, ha puesto a la modelo en el ojo del huracán. Y es que han sido muchas las críticas que ha recibido por no haber invitado a algunos familiares del Dj a este importante acontecimiento, y aunque su madre sí estaba invitada pero decidió no acudir por toda la guerra abierta que mantiene con su hijo, muchos se preguntaron por qué Jessica no invitó a la hermana de Kiko, Isa Pantoja, o su prima Anabel Pantoja que siempre ha demostrado mantener una muy buena relación con el pequeño. Una decisión con la que la prima de Kiko se mostró muy dolida… ¡Y ahí se desató la polémica!

Y es que aunque Jessica durante estos años siempre se ha intentado mantener lo más alejada posible de todas las controversias que protagonizan la familia de su hijo mayor, en esta ocasión, la ex Miss España no ha podido evitar verse salpicada y tener que salir en su defensa, y más después de las declaraciones que hizo Kiko donde reconoció que muchas cosas las asumía por el bien de su hijo aunque no estuviese de acuerdo con ellas.

"Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo", escribía Jessica a través de sus redes sociales.

Unas declaraciones con las que la modelo se ha mostrado muy molesta y por las que se ha convertido en uno de los objetivos más perseguidos por la prensa estos días.

Este martes la modelo viajaba con su familia a su casa de Sevilla ante la inminente llegada de su tercer hijo, el segundo junto a su actual marido, el futbolista Jota Peleteiro.

Y aunque la modelo se ha blindado junto a su marido y sus hijos en su domicilio, quien sí se ha pronunciado ha sido su madre que ha revelado ante las cámaras cómo se encuentra Jessica, embarazada de ocho meses, ante toda la polémica.

