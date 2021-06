Este martes, Lolita y su hija, Elena Furiase, han visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar el audiolibro 'Madres e hijas', al ambas ponen voz. Una entrevista con Pablo Motos donde demostraron la gran complicidad que hay entre madre e hija, y es que Lolita llegó a confesar cómo se dio cuenta de que su hija había perdido la virginidad.

Después de hablar sobre el proyecto, Pablo Motos ha querido conocer más sobre la relación entre madre e hija y si algo ha quedado claro es que sigue siendo Lolita quien manda: "Siempre manda ella y mandará ella. Pero yo ya estoy en una edad en la que puedo dar mi opinión sin que me diga 'niña, cállate'. Ella es ingobernable", reconocía Furiase sobre la artista. "Ella es una mujer cambiante, la adoro y la amo. Eres cambiante de opinión, de parecer. Pero nos llevamos muy bien", añadía la actriz.

Elena Furiase y Lolita Flores | Gtres

Lolita ha recordado cómo descubrió que su hija había perdido la virginidad sin que ella se lo dijera. Elena Furiase ha explicado primero su versión de los hechos: "Me fui con mi novio y en ese momento ella me dijo: 'Dónde vas'. Y le dije que iba a casa de mi amiga Sol a dormir", ha comenzado a relatar la intérprete.

"De pronto me manda un mensaje. Ella siempre esa de mensajes a las cinco de la mañana. Y veo un mensaje como de 'mi vida, hagas lo que hagas yo estaré aquí'. Al día siguiente, llegué y le dije: 'Mamá, ya estoy aquí'. Y me dijo: 'Sube'. Me dijo: 'Ya, ¿no?. Ya, de ya'", ha continuado contando la hija de Lolita, que ha recordado cómo se puso a llorar de inmediato y le contó a su madre que, efectivamente, había ido a más con su novio de entonces. "Yo me di cuenta por la forma en la que me dijo 'ya estoy aquí mamá'. La miré y la cara ya le había cambiado de niña a mujer. Se lo noté", ha desvelado Lolita.

Una entrevista muy divertida donde volvieron a demostrar que las Flores, son muchas flores...

