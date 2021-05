Lola Ortiz, un mes después de la repentina muerte de su novio, Luis Ojeda

Lola Ortiz sufrió hace un mes la terrible pérdida de su novio, Luis Ojeda, fallecido repentinamente a los 20 años por causas todavía desconocidas. Una triste pérdida que la canaria sigue intentando superar, tal y como revela el portal Jaleos, rodeada de sus familiares y amigos más íntimos.

Lola ha encontrado en sus redes sociales el mejor bálsamo para su dolor y han sido continuas las publicaciones que ha hecho recordando a su chico. De hecho, semanas después de su muerte, Ortiz escribía junto a una foto del joven en la que aparece mirando a la cámara: “Te echo muchísimo de menos Luis. Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente. Siempre tan amable, buena persona y pendiente de ayudar a los demás. Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida”.

Aunque todavía hay momentos en los que ella no puede creer en lo sucedido, está de viaje en Tulum (México) junto a su amiga Amor Romeira. Desde allí ha compartido mensajes como: "Ahora mismo los margaritas me están dando la vida, no sé si es lo más correcto o no, es que me da igual. Solo sé que es lo que me apetece para sentirme mejor. Mañana hace un mes que él no está conmigo, no sé qué hacer, no sé nada. Nunca había perdido a alguien que quisiera tanto. Bueno, sí, cuando mi padre me abandonó de pequeña, pero verbalizarlo aún suena peor".

En la Riviera Maya ambas amigas están disfrutando de unos días de desconexión y relax en uno de los mejores hoteles de la zona. Una escapada con la que, sin duda alguna, Lola ha intentado alejarse de la tristeza en la que estaba sumida.

Así la hemos visto disfrutar de la gastronomía local, además de visitar una de las maravillas del mundo, Chichen Itzá, montar en quad o relajarse en las aguas cristalinas de un cenote.