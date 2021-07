Laura Escanes, Risto Mejide y su hija Roma han dado positivo en covid

Desde hace días la incidencia por covid está subiendo como la espuma, el número de casos crece cada día y ya son muchas las comunidades autónomas que están tomando medidas restrictivas de nuevo para intentar frenar la que podría ser la quinta ola de esta terrible pandemia. Y es que a pesar de que ya hay un gran número de vacunados en nuestro país, el incremento de casos positivos en el número de jóvenes no para de crecer.

Recientemente, Laura Escanes confirmaba a través de sus redes sociales que tanto ella como su marido, Risto Mejide, y su hija Roma, habían dado positivo en covid.

"Ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna y lamentablemente no me pudieron vacunar porque he dado positivo en Covid, Risto y Roma también están contagiados" empezaba contando la influencer y además aseguraba que: "Estamos todos bien, no tenemos síntomas graves, tenemos tos, dolor de cabeza, fatiga muscular, una noche temblaba muchísimo de frío, pero hoy nos hemos despertado bien", relata a través de un vídeo que ha publicado en sus Stories de Instagram. "Tenemos tos, sobre todo Roma, luego yo también empecé con dolor de cabeza, fatiga muscular, sentí como que los músculos me pesaban mucho y una noche me puse a temblar muchísimo del frío, dormí con sudadera", añade.

Por suerte, Risto ya está vacunado y está siendo el que mejor lo está pasando ya que gracias a su inmunidad no tiene síntomas o son muy poco agresivos: "Risto apenas ha tenido síntomas, él tiene la dosis completa de la vacuna. Nos hicieron avisar a los contactos estrechos y todos han dado negativo, se ha quedado más en nuestro entorno". Laura terminaba advirtiendo del cuidado que hay que tener y aseguraba que ahora solamente tenían que pasar los días y pasar este virus de la mejor forma posible: "A pasarlo, no queda otra y muchísimas gracias por los mensajes".

Laura Escanes, en redes | Redes

Seguro que te interesa...

La foto de Laura Escanes en bikini un año después de operarse el pecho