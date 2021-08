Kiko Rivera e Irene Rosales amplían la familia con un nuevo miembro

Kiko Rivera e Irene Rosales no están pasando por el momento más feliz de sus vidas, debido a la escasa relación con la familia del DJ, después de que se desatara públicamente el conflicto por la herencia de su padre, Francisco Rivera, hace casi un año.

Aunque la relación con su madre es totalmente nula, el pasado siete de agosto Isabel Pantoja se volvía a subir a un escenario, concierto que no pasó desapercibido para nadie, pues hasta su hijo quiso dedicarle unas palabras. "Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás debe morir. Como madre y como persona ya es otra cosa. Disfruten del domingo", compartía el cantante a través de sus Instagram Stories.

Este mensaje fue una sorpresa para todos, ya que nadie se esperaba que opinase sobre el concierto de su madre. Ahora ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores, y es que tanto él como su mujer Irene han querido ampliar la familia dando la bienvenida a un nuevo miembro.

"No me gustan los gatos desde nunca jamás toqué uno menos a esta gatita preciosa... que apareció aquí y se adueñó un poquito de mi corazón. Hoy me he levantado y lo primero que hice fue ir a mirar si decidió quedarse. Así ha sido, se ha quedado, tenemos un problema Houston... Mis hijas quieren quedarse la gata, y a mi mujer @irenerova24 y a mí nos mata la pena dejarla solita", compartía en la mañana de este martes a través de sus Stories de Instagram.

Kiko Rivera | Instagram Stories

A pesar de la complicada relación que existe con su familia, tanto a Irene como a Kiko por fin les ha llegado un poco de calma en estos tiempos tan difíciles para ellos. Y es que, aunque él mismo afirma no haber tocado un gato en su vida, está completamente feliz y si nadie lo reclama empezará a ser un miembro más de la familia.

