Kiko Rivera ya está con su hijo Francisco tras su polémica Primera Comunión

Hace unas semanas Kiko Rivera viajaba hasta Bilbao para acudir a la Primera Comunión de su hijo Francisco, una celebración que tenía lugar en Bilbao donde actualmente reside la madre del pequeño, Jessica Bueno, junto a su marido, Jota Peleteiro, y el hijo de ambos.

Y aunque en un principio parecía que la Comunión había transcurrido con total normalidad, a pesar de los muchos conflictos que han mantenido Jessica y el hijo de Isabel Pantoja en el pasado por la custodia de su hijo; días después se desató la polémica. Y fue, concretamente, la prima de Kiko, Anabel Pantoja, quien hizo estallar la bomba después de revelar públicamente el dolor que le había causado no estar invitada.

Unas declaraciones a las que Jessica no dudó en responder a través de sus Stories de Instagram: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo".

Tras la celebración, Jessica se trasladó junto a su familia a su casa de Sevilla, donde está pasando la recta final de su tercer embarazo, y es que la ex Miss España está a punto de dar a luz.

Durante su estancia en Sevilla, el hijo mayor de la modelo ha aprovechado para disfrutar de unos días en compañía de su padre y de sus otras hermanas, Ana y Carlota, y así lo ha mostrado el Dj a través de sus redes sociales: "Ya está mi príncipe en casa", escribe junto a este Stories.

