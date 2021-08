Julia Janeiro desmiente así que haya roto con su novio, Bryan Mejía

Julia Janeiro se había colocado en el foco mediático tras borrar todas las fotos de su Instagram con su pareja Bryan Mejía. Esta acción activó todas las alarmas de ruptura, ya que es muy común que los jóvenes borren las publicaciones de sus perfiles cuando terminan una relación. Sin embargo, la hija de Jesulín de Ubrique ha silenciado todos los rumores compartiendo dos stories de Instagram muy reveladores que desmienten la información que se había dado hasta ahora.

La periodista Chelo García Cortes recientemente anunciaba como bombazo que "ya no son pareja", pero parece ser que la comunicadora estaba equivocada. Incluso algunos medios de comunicación comentan que los jóvenes estaban pasando por un mal momento. Y es que la hermana de Andrea Janeiro también aviva los rumores con una frase que publicó en sus redes sobre su estado de ánimo, que podría interpretarse como una indirecta para Bryan: "No puedes echar de menos lo que nunca has tenido".

La creadora de contenido muy activa en las redes sociales volvió ha usar esta herramienta para reflejar que sigue enamorada. Primero ha subido una foto del que sería el futbolista junto a su gato con la leyenda "me quiere quitar al novio", y después ha subido otra foto de Bryan junto al pequeño gato en la que escribe "365". Con estas instantáneas la influencer confirma que su relación amorosa sigue en pie.

A la hija de María José Campanario no le gusta mostrar su vida privada, solo suele compartir sus outfits o sus momentos de ocio con sus 193 mil seguidores, pero esta vez no le ha quedado más remedio que mostrar su intimidad para silenciar las informaciones que atentaba contra su relación. La joven de 18 años mantiene una relación discreta pero segura con Bryan, a pesar de la corta edad de ambos ya están viviendo juntos en la capital y la familia de Julia parece estar encantada con el chico.

