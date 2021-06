Joaquín Cortés revela cómo se encuentra su hijo que continúa ingresado

Hace días Joaquín Cortes, y su mujer, Mónica Moreno, compartían a través de sus redes sociales el duro momento que estaban viviendo. La pareja, que dio la bienvenida el pasado mes de marzo a su segundo hijo en común, Andrea; ha tenido que ser ingresado por un peligroso virus respiratorio.

Fue el bailaor quien informó a través de sus redes sociales: "Nuestro budita ha dado positivo en un virus. Hay una epidemia ahora, que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que la Covid…más agresivo aún. Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire", escribió vía Stories.

El pequeño permanece ingresado desde el 13 de junio en un hospital madrileño y con necesidad de oxígeno para poder respirar, pero, por suerte, parece que se recupera favorablemente y podría abandonar la UCI próximamente, como acaba de confirmar el bailaor a los medios de comunicación.

El bailarín llegaba a la madrileña clínica San José y, visiblemente más tranquilo que hace unos días, ha señalado que Andrea se encuentra "bien, un poquito mejor". Fuera de peligro, afortunadamente, Joaquín desconoce cuándo podrán irse a casa con su bebé: "No lo sé, ojalá fuese hoy, pero va todo bien".

Sin embargo, y confesando que ha sido un "susto muy grande", el artista se ha disculpado porque aunque "está un poquito mejor" y "parece que sí" está fuera de peligro, admite que "no tengo muchas ganas de hablar".

Hace días, era su mujer, quien utilizaba sus redes sociales para relatar que debido a lo que estaban viviendo, su hijo mayor, Romeo, estaba un poco ausente sufriendo con lo acontecido: "Me ha dicho Romeo también que me necesitaba mucho, no entiende lo que pasa, por qué le dejamos solito... Está ausente en la guarde, juega con los niñ@s pero a veces se aisla... Es muy difícil esta edad porque se dan cuenta de muchas cosas, pero a la vez no entienden muchas otras y sufren mucho... Hasta que pase un tiempo y ya tenga más comprensión... Mi bebé grande, es más bueno mi Romeo".