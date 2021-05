Jesús Castro habla por primera vez de su relación con Alba Casillas

Recientemente, Jesús Castro hacía público que estaba de nuevo enamorado. El actor ha comenzado una relación con una conocida en redes sociales: Alba Casillas, la prima del famoso exguardameta Iker Casillas.

Era la propia Alba quien hacía público su romance a través de su perfil de Instagram donde aparecía en una foto junto al atractivo actor en la que escribió: "El niño de mis ojos". Unos stories donde no solo compartían su primera foto juntos, sino también un vídeo donde protagonizaban un apasionado beso, dejando claro cuál es su estado sentimental actual.

Y aunque el actor es bastante reacio a hablar de su vida privada, recientemente lo hacía presentación de eGoGames, una plataforma de juegos online donde hablaba sin tapujos de su nueva novia.

"Estoy feliz y a gusto con la vida, en general. No suelo hablar de mi vida privada, sí que he subido una foto con ella porque al final nunca lo he hecho, me apetecía y mucha gente se quiere subir al carro. Cuando me legaron ciertos comentarios, dije esto lo soluciono, no me pilla Nobel, llevo 9 años en la profesión y dije esto es fácil, lo quito de raíz y digo lo que pasa. Si se quiere subir al carro que se suba al suyo propio que a mí me ha costado mucho trabajo montarme el mío", confiesa.

Además, el intérprete reconocía por qué ha hecho pública esta relación: "Una cosa en no mostrar tu vida, que yo no la voy a mostrar nunca y otra cosa también es esconderme. Quizás sí que me arrepiento, tendría que haber hecho igual, subir alguna foto otras veces, que quede constancia y todo es normal, pero al final te escondes y el que dejas de disfrutar eres tú. Subes la foto, te quitas y empiezas a vivir que ya toca, me he quedado a gustísimo, me tocaba vivir y estar tranquilo".

Jesús Castro también ha hablado sobre los nuevos proyectos profesionales que tiene entre manos, y por lo que parece se rodarán fuera de España, algo con lo que está muy emocionado: "Lo único que puedo decir es que va a ser fuera de España, eso seguro. Aún no puedo confirmar porque estamos ahí en los últimos flecos. Al final a mí me da un poco igual España, México, Argentina, necesito trabajar para seguir aprendiendo sobre mi profesión que me queda mucho por aprender y hacer y me da igual el país. Me apetece salir de España porque es verdad que aquí ya he trabajado, conocer otro tipo de hacer cine, metodología de trabajo, eso te enriquece para cuando vuelva a España tener más tablas y kilómetros, más conocimiento que es de lo que se trata la vida".

Seguro que te interesa...

Así ha cambiado el cuerpo de Jesús Castro en seis meses