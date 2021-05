Las imágenes nunca vistas de Nuria Roca junto a su marido, Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val llevan más de 20 años juntos y tienen tres hijos en común. El matrimonio últimamente se ha convertido en uno de los más mediáticos, y comparten muchas de las anécdotas y vivencias de su día a día.

“Si no formáramos un buen equipo no estaríamos juntos”, ha dicho en alguna ocasión Nuria, quien ha sacado a la luz algunas imágenes nunca vistas hasta ahora en las que ambos aparecen junto a Juan, el hijo mayor de la pareja, en el primer viaje que realizaron con el pequeño a Argentina.

Así la valenciana ha sacado a la luz unas fotos en las que aparece junto a su marido y su hijo por las calles de Palermo o en uno de los partidos del River que fueron a ver: “¡Mirad qué pintas! Como se entere Juan de que os estoy enseñando este me mata, ¡qué jovenzuelos!”.

Nuria Roca junto a su marido y su hijo mayor | Instagram Stories Nuria Roca

La pareja, que se conoció cuando Juan inició una persecución por entrevistarla para la revista en la que trabajaba después de haberla vista en el programa ‘Waku Waku’, se dio el ‘sí, quiero’ en el 2000 en Valencia. Dos años después llegaría su primer hijo, Juan, que ya tiene 18 años, y después Pau y Olivia, formando así una bonita familia numerosa.

Tanto Juan como Nuria suelen presumir en sus redes el uno del otro, además de sus hijos y de la preciosa casa en la que viven. De ahí que Nuria haya querido compartir un momento tan significativo para ella: “Me ha llegado una caja que me ha hecho muchísima ilusión recibir porque me ha trasladado a un lugar maravilloso. Os voy a enseñar algo que no he enseñado nunca”.

