La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo revela si asistirá a la Comunión del hijo de su tío Kiko Rivera y Jessica Bueno

Durante estos días Jessica Bueno se ha convertido en uno de los objetivos más buscados por la prensa. ¿El motivo? Este pasado fin de semana la modelo celebraba en su casa de Bilbao (donde actualmente reside junto a su marido, el futbolista Jota Peleteiro y sus dos hijos) la Primera Comunión de su hijo mayor Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera. Un importante acontecimiento al que el Dj no dudó en acudir acompañado de su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota.

Una celebración que tanto la ex Miss España como el hijo de Isabel Pantoja decidieron compartir con todos sus seguidores a través de las redes sociales. Un reencuentro entre la expareja que parecía que había transcurrido con total normalidad, pero parece que nada tuvo que ver con las idílicas imágenes que publicaron en redes.

Y es que tras celebrarse la Comunión del pequeño, a la que su abuela paterna, Isabel Pantoja, sí estuvo invitada pero no acudió por la guerra abierta que mantiene con su hijo por la herencia de Cantora, muchos se preguntaron por qué tampoco acudió su hermana, Isa Pantoja. Y es que no estaba invitada...

Fue su prima Anabel Pantoja la que destapó la polémica cuando se mostró muy dolida por no estar tampoco en la lista de invitados a la Comunión de Francisco, con quien mantiene una estupenda relación.

Tras todas las declaraciones vertidas por Anabel y por el propio Kiko Rivera, Jessica Bueno no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo".

Según ha confesado el propio Kiko, tiene pensado celebrar otra fiesta por la Comunión en Sevilla para que pueda acudir toda su familia. Pero, ¿irán sus hermanos Fran Rivera y Cayetano a esta celebración?

"Allí estaremos" dijo con mucha seguridad y sin ninguna duda Francisco Rivera, muy comprensivo por su ausencia en la Primera Comunión del pequeño porque si Kiko "no ha podido invitarnos no ha podido".

Por otro lado, Tana, la hija de Fran y Eugenia Martínez de Irujo, respondía así cuando le han preguntado si asistirá después de disfrutar de una animada comida con su padre en el centro de Madrid: "Todo lo que sea una celebración, ahí estaremos. La familia hay que cuidarla siempre".

Seguro que te interesa...

La madre de Jessica Bueno revela cómo se encuentra tras la polémica surgida en torno a la Comunión de su hijo y de Kiko Rivera