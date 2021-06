Guillermo Furiase, el hijo de Lolita Flores, habla de la boda de su hermana Elena

El 2021 traerá una bonita alegría tras el verano. La hija mayor de Lolita Flores, Elena Furiase, pasará por el altar. Con todavía cinco meses por delante, son muchos los preparativos que le quedan por cerrar...

Elena Furiase está a punto de darse el 'sí, quiero' con Gonzalo Sierra, con quien ya tiene un hijo, Noah. La actriz y el músico, de cuatro años menos, formalizarán así su idílica historia de amor. Se conocieron hace dos años gracias a Guillermo Furiase, el hermano de Elena, ya que el prometido formaba parte de su grupo de música, y en seguida Cupido hizo de las suyas.

Elena Furiase | Gtres

Meses después de conocer sus intenciones de boda, Lolita explicaba que todos los miembros de su familia estaban ilusionados con el evento. "Me lo dijo el otro día… Mamá, en septiembre yo me caso. Vale, pues muy bien hija, ¿hay fecha? Pues no, depende… Es que todo depende", recordaba que el coronavirus condicionará hasta el último momento el acto.

Eso sí, dejaba bastante claro que, después de haber proyectado su enlace con Guillermo Furiase y Pablo Durán, no estaba por la labor de organizar otra: "Mira, me he casado dos veces, he preparado dos bodas. Esta es la de ella, que la prepare ella".

Guillermo Furiase además está de estreno, el músico acaba de lanzar su primer single 'El Son', su primer trabajo en solitario que avanza una carrera personal y ecléctica, en la que se citan influencias diversas, pero comenzó a fraguarse casi desde la cuna. Un proyecto donde, como él mismo cuenta, cuenta con el apoyo incondicional de su madre: "Que tire para adelante, que haga lo que yo sienta y quiera y que tengo todo su apoyo, una maravilla", confiesa durante la presentación del festival Push Play Festival.

En cuanto a la boda de su hermana Elena Furiase, Guillermo prefiere ser discreto: "Estamos muy nerviosos, yo estoy feliz, ojalá será ya. Yo en esos temas no me meto, preguntarle a ella, se desenvuelve mejor que yo".

Elena Furiase y su hermano Guillermo | Gtres

Te puede interesar...

El gran parecido de Guillermo Furiase, el hijo de Lolita, con su tío Antonio Flores