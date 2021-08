El gran cambio físico de Luis Merlo tras perder más 20 kilos

La pandemia ha pasado factura para todos, y sino que se lo digan a Luis Merlo. El actor, de 55 años, tuvo que hacer un parón profesional como consecuencia del coronavirus que se ha visto retomado por suerte recientemente.

'El método Grönholm' es la obra con la que Merlo regresa a los teatros de la capital y con motivo del estreno ha concedido una reciente entrevista a 'Europa Press' donde además de hablar de sus inicios como intérprete, ha revelado el secreto de su gran cambio físico después de haber perdido 20 kilos.

El actor, hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, asegura que desde pequeño no ha tenido en mente otra opción que no fuese ser actor. "No me planteé otra opción laboral. Yo era un niño del teatro y durante los fines de semana mi madre me esperaba los viernes para llevarme al teatro y estar entre cajas viendo las funciones. Yo siempre digo que soy un espectador por encima de todo, por eso mi trabajo va dedicado al espectador", explicaba.

Pero lo que más nos ha sorprendido, sin duda, es el espectacular cambio físico del actor. Luis explica que ha perdido más de veinte kilos gracias a cuidarse a la hora de comer y hacer mucho ejercicio. "He perdido muchísimos kilos. Una dieta muy potente y mucho gimnasio. He perdido veintitantos kilos", afirma.

Luis Merlo | Europa Press

Además, el intérprete asegura que en su trabajo se requiere una energía física un tanto especial por la que es necesario tener salud y estar en forma. "Si, si, nuestro trabajo requiere una energía física especial y que es más fácil llegar cuando estás en forma", revela. El vídeo completo de la entrevista puedes verlo arriba.

En sus redes sociales, el actor también ha anunciado su regreso a los escenarios y han sido muchos de sus seguidores los que se han percatado del gran cambio físico de Merlo y no han tardado en comentarle lo guapo que está y lo bien que se le ve.