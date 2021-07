Fiona Ferrer revela cómo se llevan ahora Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Más información Enrique Ponce, su respuesta cuando le preguntan por Ana Soria y Paloma Cuevas

En un gran momento profesional tras la publicación de su nuevo libro, 'La estilista. Una novela sobre el mundo de la moda', y del lanzamiento de su primera colección de pijamas, Fiona Ferrer ha mostrado su apoyo incondicional al mundo del arte acudiendo a ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo más importante de nuestro país.

Sin confesar si sigue soltera o hay alguien que ocupe su corazón tras su ruptura con Javier Fal-Conde hace poco más de un año, la estilista sí se ha pronunciado, sin embargo, sobre la relación que mantienen en la actualidad Paloma Cuevas y Enrique Ponce.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas | Gtres

Muy sorprendida por la "inesperada" retirada del diestro, Fiona cree que este adiós no es algo definitivo y "volverá en algún momento" aunque apoya su decisión: "Es un gran torero y si él lo ha decidido así pues ya está".

Gran amiga de Paloma, la estilista ha desmentido que la falta de acuerdo para firmar el divorcio un año después de su separación sea una de las causas de la retirada de Ponce. "Por lo que sé la relación es estupenda, Paloma ha estado muchos años, toda su vida, apoyando la profesión de su marido. Se llevan estupendamente", ha asegurado.

Fiona Ferrer | Gtres

Muy discreta, y fiel a sus amigos, la socialité ha preferido sin embargo no desvelar qué piensa de Ana Soria afirmando que "no puedo opinar porque no la conozco". "Yo solo sé que mis amigos son Paloma y Enrique, que se llevan muy bien, que los dos son estupendos, que Paloma va a sacar una colección maravillosa con Rosa Clará, yo me casé con Rosa Clará y una de mis testigos fue Paloma y por la parte de Jaime, Enrique", añadía, señalando que no tiene "ni idea" de si está próxima la firma del divorcio entre el torero y la empresaria.

