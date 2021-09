Madame de Rosa no está pasando por un buen momento personal, debido a la cantidad de críticas que recibió en una de sus últimas publicaciones. Ante esta situación, la influencer no ha podido quedarse callada y ha estallado, y así lo ha querido compartir a través de un vídeo en su perfil de Instagram, donde se muestra rota y dolida después de todos los comentarios recibidos. "Mi cuerpo es REAL. Antes de hacer un comentario en RRSS piensa que detrás de la pantalla hay un ser humano. Nuestras palabras tienen consecuencias", fue el título que puso a su vídeo, el cual supera el millón de reproducciones.

"Ayer publiqué una foto mía, de cómo soy yo, de cómo me visto, de mi cara, de mi cuerpo… y he recibido comentarios sobre mi físico brutales. Para que sepáis bien de lo que estoy hablando os voy a dejar un resumen de ciertos comentarios sobre mi físico que llevo recibiendo desde este sábado por la tarde", empezaba contando en el vídeo.

Al recordar la cantidad de malos comentarios que tuvo que soportar, la influencer se rompió. "Llevo toda mi vida siendo delgada, desde que nací. De hecho, de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba un poco. Llevo toda mi vida aguantando a gente que por estar delgada se cree que tiene el derecho a decirte que estás delgada. Si fuera al revés, si yo le digo a una persona que está gorda… ¿sería horrible, verdad? Es que no se me pasa ni por la cabeza", explicó.

"Hay comentarios que dicen que debería cubrir mi cuerpo porque provoco a la gente que tenga trastornos… ¿Os dais cuenta de lo grave que es ese discurso? Y luego hablaremos del bullying, del acoso, del feminismo… O sea los comentarios que hay en esa foto son demoledores. Me estáis ofendiendo como mujer y como ser humano por ser una persona delgada, es que parece que he matado a alguien", terminó desahogándose y zanjando el tema de una vez por todas.

Una situación por la que pasan la mayoría de personajes públicos, quienes no han duda en apoyarla en estos momentos tan complicados. Rostros como Paula Echevarría, Blanca Suárez, Lola Índigo, Elena Tablada, Blas Cantó..., fueron algunos de los muchos famosos que dejaron un comentario.

