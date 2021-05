Fernando Guallar, las secuelas que sufre tras pasar el coronavirus con 32 años

El coronavirus sigue cobrándose víctimas un año y pico después de que estallara el estado de alarma en España por la pandemia, un estado de alarma al que este domingo 9 de mayo se le ponía fin.

Rápidamente los vídeos en los que jóvenes de todo el país se congregaban en plazas y calles para hacer botellón se hacían virales en las redes sociales, donde se ha abierto el debate sobre la poca concienciación que hay entre la juventud sobre el daño causado por el Covid-19.

Un tema que el periodista Carles Francino tocaba en su programa en la Cadena Ser, después de haberlo pasado fatal por culpa del virus. Tras 47 días de ausencia, por fin ha podido regresar al trabajo después de tener “la fiebre muy alta, el ánimo bastante bajito y el oxígeno también muy bajo”.

Con la voz entrecortada, manifestaba haberlas pasado “canutas”, y es que mientras hacía frente al ‘bicho’ también sufrió un ictus. Una complicada situación por la que ha perdido siete kilos, masa muscular y hasta la voz.

Y ha querido lanzar un mensaje de concienciación, señalando que “este puñetero virus no atiende ni a deporte ni a razones ni a nada”, porque él mismo ha declarado que no pensaba que le fuera a tocar porque se sentía fuerte y seguía las medidas impuestas por las restricciones sanitarias. Así ha querido recordar que el coronavirus no ha desaparecido.

Unas palabras a las que se ha sumado el actor cordobés Fernando Guallar, compartiendo en redes sociales las secuelas que le ha dejado el Covid-19 a sus 32 años: “Llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del Covid. Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que se piense dos veces su comportamiento ante este desastre”.

Muy conocido por sus papeles en ‘Velvet Colección’, ‘Explota, explota’, ‘Amar es para siempre’ o la nueva entrega de la serie de Luis Miguel, sus palabras han sido muy aplaudidas por los usuarios.