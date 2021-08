Las felices vacaciones de Dani Rovira en Formentera junto a esta misteriosa chica

Un año después de terminar su tratamiento contra el cáncer y tras una larga temporada de numerosos compromisos profesionales, Dani Rovira disfruta de unas vacaciones en compañía de un grupo de amigos.

El lugar que ha escogido el actor para descansar y desconectar ha sido la isla de Formentera, enclave ideal para tomarse un respiro y recargar pilas para la vuelta al trabajo que viene en escasas semanas.

Tal y como mostraba en exclusiva la revista 'Hola', Rovira compartió animadas conversaciones, risas y complicidad con sus amigos. Unos días que, sin duda, el malagueño ha disfrutado y nos ha hecho cómplices de ello con alguna que otra publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Dani ha demostrado que después de todo lo vivido, una de las cosas que más claro tiene es que va a disfrutar cada momento como si fuese el último.

"Decía Sabina: "Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver"…y aquí tendré que corregir al maestro. Porque ya estoy deseando volver a esta isla que tan jodidamente feliz me ha hecho. #Formentera", escribía junto a una imagen en la que aparecía sentado en la playa mientras observaba un precioso atardecer.

Pero una de las imágenes que más ha llamado la atención es la del actor junto a una chica que desconocemos por completo. ¿Podría ser que el actor ha vuelto a encontrar el amor? De momento nos quedamos con la complicidad que se puede ver entre ambos, las risas y las confidencias que se han hecho en las tumbonas de la playa mientras disfrutaban de un buen cóctel.

Después de su relación con la actriz Clara Lago no se ha vuelto a conocer ninguna otra relación sentimental del actor. Ahora, ya recuperado de su enfermedad y con ganas de comerse la vida, esta desconocida chica podría ser la nueva ilusión de Rovira y que haría que su corazón vuelva a estar ocupado.

