Fabiola Martínez se quita la parte de arriba del bikini para presumir de figura en su primer verano sin Bertín Osborne

Fabiola Martínez está disfrutando del verano, un verano que tiene especial relevancia, ya que es el primero que pasa desde hace 20 años sin Bertín Osborne, su exmarido. La venezolana y el presentador estuvieron 14 años casados y han tenido dos hijos, Kike y Carlos. Ahora los pequeños pasan el tiempo dividido entre sus dos progenitores, según la revista Diez Minutos, estas vacaciones los niños estuvieron con su padre en Sevilla, mientras Fabiola se fue a pasar unos días a Zahara de los Atunes (Cádiz) con su familia.

La modelo, muy activa en las redes sociales está compartiendo con sus seguidores sus planes veraniegos. Recientemente ha subido un story que ha dejado a sus followers boquiabiertos. En la instantánea la venezolana aparece en una piscina haciendo topless. Ella se muestra feliz y presume de su espectacular cuerpazo a sus 48 años. Además, ha añadido una canción de acompañamiento a la foto que podría ser reveladora sobre su estado sentimental, 'Let Her Go' de Passenger.

Fabiola Martínez en su Instagram

A principios de mes se rumoreaba que Fabiola podría tener algo más que una amistad con el presentador Carlos Sobera, algo que él mismo se ha encargado de desmentir. El profesional afirmó: "Una coña marinera de algún periodista que ha querido hacer una gracia porque la pobre Fabiola tiene muy buen gusto y lo único que ha hecho ha sido elegir un piso maravilloso para vivir en él, que resulta que es mío, entonces se ha convertido en mi inquilina, punto y pelota". Como dice el presentador, ella ha dejado la casa en la que vivía con Bertín y se ha instalado en Madrid para empezar una vida nueva.

Fabiola está avanzado y rehaciendo su vida con mucha ilusión. A diario comparte los post en los que muestra sus ganas de vivir: "Cada día estoy mejor, mejor, mejor!" o "No te detengas hasta que te sientas orgullosa", son algunas de las frases motivadores que publica en su perfil.

