El evidente nerviosismo de la sobrina de la reina Letizia en su primer photocall

Carla Vigo Ortiz, la conocida sobrina de la reina Letizia, acaba de terminar su primer trabajo como actriz. Se ha estrenado con la ayuda de Amor Romeira en el videoclip de su próximo single 'Karma'.

El vídeo de 'Karma' se grabó recientemente en un tablao flamenco dirigido por el bailarín flamenco Juan Andrés Maya y Raquel Martos en Madrid. La canaria ha contado con el modelo Alberto de la Cruz y con la presencia de la sobrina de la reina Letizia.

A lo largo del rodaje, Amor compartió varios stories donde aparecía junto a Carla, su actriz protagonista del videoclip, en el backstage. La cantante también publicó una vídeo agradeciendo al equipo del videoclip.

Tras grabar el videoclip, Carla acudió con Amor al estreno del 'Fast & Furious 9' en Madrid, protagonizando así su primer photocall en el que ha aparecido la sobrina de la reina Letizia. La futura intérprete lucía un vestido asimétrico de color lila con lunares, un toque muy flamenco y haciendo guiño a su primer trabajo. Además, enseñaba orgullosamente su enrome tatuaje de tigre que se hizo hace unas semanas.

Carla Vigo, junto a Amor Romeira | Gtres

Durante el photocall, Carla ha dedicado unos minutos para hablar ante las cámaras sobre su carrera como actriz y su experiencia en su primer trabajo. La joven se mostraba nerviosa al contestar las preguntas de la prensa, pero como ella misma ha confesado se tiene que ir familiarizando con este tipo de eventos públicos: "Me tengo que ir acostumbrando sí o sí". Un nerviosismo que no refleja en sus redes sociales, ya que en ocasiones anteriores se ha volcado en ellas para hablar sobre su orientación sexual.

Durante estas declaraciones, Clara también ha hablado de su reciente experiencia como intérprete en el videoclip de Amor: "Pues súper chula, hemos estado muy bien, ha sido mucho trabajo, pero bien". Asimismo, compartió que este trabajo no pudo preparárselo con antelación: "Pues en esta ocasión no porque surgió al momento. Me dijo que iba a grabar un videoclip, que iba a salir Juan Andrés Maya, que me encanta y la dije que si podía ir a verlo y ya estábamos ahí hablando y surgió que saliera y no me pude preparar nada”. Y gracias a la oportunidad que le han dado, poco a poco su sueño se puede ver más cerca.

La joven se mostró tímida al contestar preguntas más personales. De forma muy discreta respondió sobre si su tía la reina Letizia le deseaba suerte en su nueva etapa como actriz: "Sí, supongo, espero, claro".

Seguro que te interesa...

El llanto desconsolado de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia