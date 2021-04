Esther Doña habla de su relación con Tamara Falcó

En marzo del año pasado fallecía Carlos Falcó, el marqués de Griñón perdía la vida a los 83 años a causa del covid en Madrid.

Una triste noticia que dejaba a su familia completamente desolada, y es tan solo siete meses después, la familia sufría otro duro golpe: su tío, Fernando Falcó fallecía a los 81 años.

Durante este tiempo, mucho se ha hablado de cómo era la actual relación que mantenía la viuda del padre de Tamara Falcó con la hija de Isabel Preysler. Y es que tan solo dos semanas después de su fallecimiento, salían a la luz las últimas voluntades de Carlos Falcó: su hija Tamara Falcó sería quien ostentaría el título de marquesa de Griñón. El primogénito, Manuel, será el que herede el título de Castel-Moncayo, con Grandeza de España. Su hija mayor, Xandra Falcó, ya era marquesa de Mirabel por herencia materna.

Hace tan solo unos meses, Tamara Falcó conseguía oficialmente el título que su padre le dejó en herencia, la hija de Isabel Preysler ya es la nueva Marquesa de Griñón. Un título que mostró muy orgullosa en el plató de 'El Hormiguero', programa donde colabora desde hace meses en la mesa de tertulia de Pablo Motos.

Pero, ¿cómo es la relación que mantiene Tamara Falcó con la viuda de su padre, Esther Doña? Y es que tras el fallecimiento del Marqués, su hija hacía unas declaraciones donde aseguraba que en la actualidad no mantienen ningún tipo de relación, ya que ni siquiera la había apenas cuando su padre vivía: "Tengo respeto por Esther Doña porque era la mujer de mi padre. Nunca ha habido comunicación y ahora no tiene ningún sentido. El único vínculo que nos unía era mi padre". Y por su parte, Esther Doña prefería no hacer declaraciones al respecto cuando le preguntaban… Ahora se ha mostrado mucho más abierta ante las preguntas de la prensa este miércoles y se ha pronunciado sobre los hijos de su fallecido marido.

