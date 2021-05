Esmeralda Moya, ingresada en el hospital tras ser madre antes de lo previsto

El pasado 22 de mayo Esmeralda Moya utilizaba sus redes sociales para anunciar que se había convertido en madre de su segunda hijo, una niña a la que ha llamado Amalia, en honor a su abuela, y que ha nacido fruto de su amor con su pareja Jaime Llopis, militar de profesión.

Una niña que nació antes de lo previsto, tal y como la actriz comentó junto a la primera imagen que publicaba de su pequeña: "Se adelantó el regalo de nuestra vida, Amalia ya está aquí. Completamos nuestro team con nuestra pequeña princesa. #BastianyAmalia. Os quiero mucho, gracias por cuidarme tanto estos 9 meses, a los hombres de mi vida, a mi familia, a mis amigas, a l@s gines, matronas y matrón, enfermer@s, a todo el personal sanitario que me ha atendido… Y a vosotros que habéis estado siguiendo mi embarazo con todo vuestro cariño. Abuela, espero que estes orgullosa de nosotras, siempre tuve la esperanza de tener una hija y llamarla como tú. Siempre te recordaremos y ahora más que nunca estás más cerca de mí, de nosotras", escribía junto a este post.

Y ahora, la actriz y diseñadora de sombreros, ha vuelto a utilizar sus redes para compartir con todos una inesperada noticia, pocos días después de convertirse en madre, ha tenido que ser ingresada. Esmeralda Moya ha permanecido una semana ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa si, señor@s, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena. Quiero dar gracias a TODO EL EQUIPO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN por cuidar de mí y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso", desvela en redes.

Un post donde además aprovecha para dar las gracias a su pareja que no se ha separado de ella ni un segundo: "Gracias a mi marido que no me ha soltado la mano ni un segundo, es mi alma gemela y la persona que sé que daría la vida por mí, me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca. Ahora a celebrar el cumple de mi Bastian", refiriéndose a su primer hijo de 8 años, fruto de relación con el actor Carlos García Cortázar.

