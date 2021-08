Las durísimas palabras de Sara Sálamo contra Enrique Ponce

Sara Sálamo siempre se muestra muy activa en las redes sociales, sin miedo de mostrar lo que piensa. Así lo hacía este fin de semana con unas declaraciones que dio el diestro Enrique Ponce para el diario ABC en 2019, en las que afirmó: "Yo amo al toro, pero tengo que matarlo para que exista”. La artista firme defensora de los animales y antitaurina reaccionó con un tuit en el que dejó clara su opinión: "Típico discurso de un maltratador".

La intérprete continuó escribiendo otro reflexivo tuit: "Abolir ciertas formas de entender el amor… El amor de verdad, no duele. No mata". Sara no solo hace activismo en redes sino que lleva sus convicciones a la práctica, educa a sus hijos para que crezcan respetando a la naturaleza y a los animales. Además, la familia sigue sus pautas de alimentación vegana, tal y como ella misma confesó en redes. "Pido la fruta y la verdura a una huerta ecológica. De esta manera, no compro productos refrigerados, ultra congelados y sin sabor. Así que cada plato que hacemos, es un manjar. Mi salud ha mejorado un mil por mil. Me encuentro muchísimo mejor", aclara.

Por su parte, Enrique Ponce ya confesó en la entrevista de hace dos años en ABC lo que opinaba sobre los antitaurinos: "Los antitaurinos piensan que la cultura es lo que ellos quieren que sea, pero el toreo forma parte del ADN de España y de cada pueblo. Podrá gustar más o menos, pero la Historia no se puede cambiar. Hoy criar un toro bravo es una pasión y un capricho que, salvo contados casos, cuesta dinero al ganadero".

