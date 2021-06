La decisión de Diego Matamoros tras las palabras de Carla Barber

Diego Matamoros y Carla Barber pusieron punto y final a su relación en abril. Desde entonces, el televisivo ha dejado claro que la médico estética es la mujer de su vida, y aunque parecía que podría surgir una nueva oportunidad entre ellos, la canaria ha dejado claro que no será así.

Hace unos días tenía lugar un evento en el que Diego y Carla se reencontraban de nuevo y se dejaban ver de lo más acaramelados, incluso testigos allí presentes afirmaron que llegaron a besarse. Pero parece que entre ellos no habrá una segunda oportunidad.

Así lo sentenciaba Carla a través de sus redes al hablar sobre una posible reconciliación con el que fuera su pareja hasta hace poco, a lo que ella respondía: “Estoy en otra etapa”. De ahí que Diego, que no se ha pronunciado al respecto, sí haya tomado la decisión de escaparse unos días a Tarifa con su hermana, Laura Matamoros, y su sobrino, Matías.

Diego Matamoros con su hermana y su sobrino en la playa | Instagram Stories Diego Matamoros

A través de sus stories ha dejado ver cómo en familia han estado disfrutando de unos días de desconexión en la playa. Y es que su hermana ha sido siempre para él un gran apoyo. A pesar de las diferencias que hayan podido tener entre ellos, ha estado a su lado cuando la ha necesitado, y esta vez no iba a ser para menos, a pesar de que Carla es amiga íntima de Laura.

De hecho no hace mucho las dos salían a cenar y seguían llamándose cariñosamente ‘cuñis’. Es más, no hace mucho Barber afirmaba la buena relación que pese a la ruptura seguía manteniendo también con Diego: "Tenemos una buena relación, le quiero muchísimo y le aprecio un montón pero ya no somos pareja, hace semanas que no lo somos".

