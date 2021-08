El comentario de Estrella Morente, la hermana de Kiki Morente, a la foto de Sara Carbonero que confirma su buena relación

Sara Carbonero se ha convertido en uno de los rostros más comentados durante estas vacaciones junto a Kiki Morente debido a su sospechosa relación. Esto ha provocado que ambos hayan estado en el punto de mira de la prensa del corazón, ya que ninguno confirma o desmiente si ha surgido el amor entre ellos.

A pesar de que el pasado mes de marzo hacía pública su ruptura con Iker Casillas tras once años de relación, la periodista está viviendo un verano que no pasa desapercibido para nadie. Aunque seguramente no haya sido una decisión fácil acabar con el padre de sus hijos, ambos están rehaciendo su vida, sobre todo la toledana que está viviendo un verano de lo más romántico. Y es que, al parecer el cantante ha robado el corazón de la presentadora, y así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde parece estar muy feliz.

La comunicadora, que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, ha sido uno de los objetivos de la prensa durante esta temporada estival, ya que nadie se esperaba que después de su separación le sugiera de nuevo el amor, pero este no tiene límites. Y es que, al parecer esta relación va viento en popa, hasta con su cuñada, Estrella Morente.

Sara ha compartido un par de fotos en su perfil de Instagram: "Yo me podría acomodar, sin molestarte en un rincón, donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas, me encontrarás. Cuenta conmigo", ponía de título en las instantáneas.

A pesar de que normalmente las publicaciones de la periodista están llenas de comentarios, entre sus amigos y sus seguidores, esta última tenía uno que no ha sido indiferente. Y es que, Estrella ha querido comentar un emoticono en forma de corazón, el cual confirma la buena relación que hay entre ellas, algo que nos hace pensar que Sara ya tiene ganada a la familia, a pesar de que ninguno de los dos haya querido compartir su amor públicamente...

Seguro que te interesa...

Sara Carbonero, así está viviendo su primer verano sin Iker Casillas