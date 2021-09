Carla Barber confirma cuál es el preocupante problema de salud que padece

Carla Barber ha tenido que poner un stop a su vida personal y laboral. En su cotidianeidad la doctora de medicina estética tiene su agenda llena pero ahora por razones de salud ha dejado a un lado sus compromisos. La canaria ha explicado en sus redes que estaba ingresada en un hospital debido a que tenía que hacerse unas pruebas del corazón. No pudo contar a sus seguidores la historia con más detalle porque confesó que no se sentía con fuerzas para revelar lo que verdaderamente le estaba ocurriendo. Por otro lado, prometió a sus fieles que cuando estuviera preparada revelaría su estado de salud. Esta semana ha subido un story a su Instagram de un corcho de una botella que contenía unas palabras escritas: "06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida". A pesar de todo la influencer de tan solo 31 años mantiene una actitud muy positiva en este nuevo revés que le ha dado la vida.

Carla Barber anuncia que sufre una enfermedad en el corazón | Instagram

"Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora", escribió. La ex de Diego Matamoros aclaró que en un tiempo revelará su situación, que le ha llevado a tomar algunas decisiones. "Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contároslo todo en cuanto pueda", ha continuado escribiendo.

Carla Barber anuncia que sufre una enfermedad en el corazón | Instagram

La doctora más famosa de las redes ha compartido un post en el que sale en la cama de un hospital, junto a la publicación ha escrito: "Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los "problemas" que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos, afrontarlos con una sonrisa y enfrentarlos con energía positiva". Sus seguidores no han dudado en mostrarle todo su apoyo, con comentarios como: "Carla, ¡¡¡esperamos que estés bien!!!". Por otro lado, su familia y su pareja, un chico anónimo con el que se la ha visto paseando recientemente, también están siendo un pilar clave en estos duros momentos.

