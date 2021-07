Enrique Ponce y Ana Soria se mudan de casa tras su divorcio de Paloma Cuevas

Enrique Ponce y Ana Soria llevan más de un año juntos, así lo pudimos ver el año pasado disfrutando de sus primeras vacaciones. Aunque hace unos meses se rumoreaba que la pareja no estaba pasando por su mejor momento, ambos han demostrado que eso no es así y que les va fenomenal, así lo han celebrado en su nuevo piso al que no le falta detalle.

Hace una semana conocíamos la separación definitiva de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, ya que por fin firmaron el divorcio tras un año de larga espera. Pero ahora ambos pueden hacer su vida completamente separados, después de más de una década juntos y dos hijas en común, lo único que los mantendrá unidos.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas | Gtres

Ahora el torero ha querido mudarse a una nueva vivienda con la que lleva siendo desde hace un año su nueva pareja, Ana. Y es que, ambos han dejado atrás el ático de lujo al que se mudaron hace un tiempo y se han trasladado a una nueva casa situada en una de las zonas más exclusivas de Almería, pues ambos están buscando mucha más intimidad, ya que su relación se ha convertido en uno de los objetivos de la prensa en los últimos meses.

A pesar de ser un piso, es bastante amplio y cuenta con unas impresionantes vistas al mar. Tiene un amplio salón, ideal para recibir a amigos y familiares. Además, tiene tres grandes dormitorios, aunque solo vayan a vivir ellos siempre es bueno tener espacio para las visitas. La urbanización tiene guardia de seguridad y piscina comunitaria, algo bastante importante, pues ambos están deseando vivir su amor libremente lejos del foco de la prensa. Y es así como Enrique y Ana han celebrado su primer aniversario en su nuevo nidito de amor al que no le falta ningún detalle.

Enrique Ponce y Ana Soria, muy acaramelados | Gtres

