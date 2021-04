Angy Fernández, la nota de queja de sus vecinos por sus perros

Angy Fernández ha querido compartir con sus seguidores el problema que ha sufrido con sus perros. La actriz siempre ha demostrado ser una gran amante de los animales, apoyando siempre importantes causas contra el maltrato animal

La actriz convive en casa junto a su pareja, Jaime García, con quien mantiene desde hace años una relación, y sus dos perros, Elvis y Noel, un bulldog francés y un perro salchicha. Dos bonitas mascotas de las que presume siempre que puede en redes compartiendo tiernas imágenes de ellos…

Pero recientemente, la actriz de 'Física o Química' y ganadora de 'Tu Cara Me Suena' ha vivido un momento un tanto desagradable que ha querido mostrar a través de sus Stories de Instagram. Y es que la actriz ha recibido una carta de sus vecinos donde se quejan de los ladridos de sus perros: "Hola, por favor, llevamos tres días seguidos escuchando ladrar y llorar a vuestros perros durante varias horas seguidas (incluso de madrugada). Por favor, para nuestro descanso y el suyo, os pedimos que hagáis algo para solucionarlo. ¡Un saludo!".

"He estado fuera y Jaime trabaja. Compré una cámara con micrófono y también le puedo tirar chuches. Evidentemente, eso no basta. Estoy preocupada cuando me vaya de gira… Estoy pensando en un paseador/paseadora/ cuidadora", escribe Angy en redes mostrando su angustia ante tal situación. "¿Os ha pasado? ¿Qué me recomendáis? Nos preocupa mucho. Les cuidamos bien. Se ha cuestionado eso y me duele mucho", pregunta la intérprete a sus followers para intentar encontrar una solución a este problema que tiene en casa con sus mascotas.

Angy Fernández, la nota de sus vecinos | Redes

Ante tal publicación, la actriz recibía un sinfín de propuestas por parte de sus seguidores. Minutos después, Angy agradecía todos los consejos recibidos a través de redes y es que es una situación bastante dura y complicada. ¡Esperemos que pronto la intérprete consiga una solución!

Angy Fernández | Redes

