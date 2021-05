Angy Fernández, la foto con su madre donde parecen la misma persona

Si el otro día Angy Fernández dejaba a todos sus seguidores alucinados en el Día de la Madre por las fotos que compartía junto a ella y el alucinante parecido que guardan madre e hija…

Ahora, la actriz ha vuelto a dejar a todos sorprendidos con otra instantánea de las dos donde es que incluso parecen la misma persona. ¿No te lo parece?

Un post que ha publicado con motivo del cumpleaños de su madre: "It's my mamassss birthday. Felicidades. (Sé que lo va a ver, porque le gusta ver qué subo jajaja). Gracias por darme la vida, por no apartarte de mi lado en los momentos más chungos, por ser tan manitas y apañá. Eres mamá y papá y eres casa. Gracias de corazón siempre. Sin ti no sé qué sería hoy de mí. Ojalá te pueda llevar de viaje pronto".

Recientemente, la actriz de 'Física o Química' y ganadora de 'Tu Cara Me Suena' ha vivido un momento un tanto desagradable que quiso mostrar a través de sus Stories de Instagram. La actriz recibía una carta de sus vecinos donde se quejan de los ladridos de sus perros: "Hola, por favor, llevamos tres días seguidos escuchando ladrar y llorar a vuestros perros durante varias horas seguidas (incluso de madrugada). Por favor, para nuestro descanso y el suyo, os pedimos que hagáis algo para solucionarlo. ¡Un saludo!".

"He estado fuera y Jaime trabaja. Compré una cámara con micrófono y también le puedo tirar chuches. Evidentemente, eso no basta. Estoy preocupada cuando me vaya de gira… Estoy pensando en un paseador/paseadora/ cuidadora", confesaba Angy pidiendo consejo a todos sus seguidores. Tras esta publicación la actriz y cantante recibía un sinfín de consejos por parte de sus seguidores, y ante el aluvión de respuestas, Angy no dudaba en agradecer toda la atención recibida en redes.

Seguro que te interesa...

Angy Fernández, la nota de queja de sus vecinos por sus perros