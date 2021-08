Alejandro Galán, todo lo que sabemos del nuevo novio de Andrea Duro

Andrea Duro terminaba su relación con Juan Betancourt hace tan solo unos meses después de haber estado más de dos años juntos. Fue hace relativamente poco cuando el modelo publicaba en sus redes sociales una fotografía de lo más cómplice con su nueva pareja, la tenista Paula Badosa. Mostrando así que había pasado página y que tenía una nueva ilusión.

Aunque son varias las ocasiones donde se han visto como ambos disfrutaban del verano completamente solteros, parece que a nada de acabarlo, la actriz ha encontrado un nuevo amor. Así lo ha querido compartir con todos sus seguidores, donde muestra una polaroid de su nuevo novio, el deportista Alejandro Galán.

Dicha instantánea no ha pasado desapercibida para nadie, pues al parecer ambos están comenzando una nueva etapa y han querido pasar sus primeras vacaciones juntos en Menorca. La nueva pareja del verano es toda una caja de sorpresas, ya que no había ningún tipo de especulación que confirmase el romance entre ellos.

Ale Galán es uno de los deportistas más conocidos a nivel internacional, sobre todo por el salto que dio el año pasado, donde él y su compañero de pista, Juan Lebrón, se convirtieron en el número uno del mundo en el ranking WPT. A pesar de haberse convertido ahora en uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, desde el 2018 Ale lleva siendo una estrella en su deporte, arrasando en todos los pabellones a los que acude.

Además, esta pasión por estar en las pistas de pádel la comparte también con su hermana Alba, quien ha empezado a seguir en las redes sociales a su nueva cuñada, Andrea Duro.

Aunque no se sabe mucho en lo que a su vida personal se refiere, ya que en sus redes sociales no consta de ninguna relación amorosa. Pero al parecer ahora no le importa ser un poco más protagonista, así lo ha compartido su novia, foto que iba acompañada de un corazón. El joven de tan solo 24 años es cinco años más pequeño que la actriz, pero ni el tiempo, ni la edad, les impiden disfrutar de su nueva e inesperada relación.

Seguro que te interesa...

La reacción de Andrea duro a la nueva relación de su ex, Juan Betancourt, con la tenista Paula Badosa