Ainhoa Arteta por fin recibe el alta tras más de un mes ingresada en el hospital

Ainhoa Arteta no está pasando por su mejor año en cuanto a salud se refiere, ya que a principios de año la cantante dio positivo en covid. Enfermedad que no ha tenido una fácil recuperación, pues tuvo bastantes secuelas, ya que incluso ha tenido que estar en silla de ruedas. Después de una larga recuperación, Ainhoa ha vuelto a sufrir otro grave problema, concretamente el pasado 23 de julio. La cantante tuvo que ser ingresada en la UCI a causa de un cólico nefrítico, el cual se complicó por una grave infección y por eso llevaba más de un mes en el hospital.

Lugar que se ha convertido en su casa durante este verano, pero del que se despedía este jueves 26 de agosto. La soprano ha vuelto a su casa donde estará recuperándose junto a su marido, Matías Urrera, y sus dos hijos. Además, ha aprovechado la buena noticia para enviar un mensaje a las personas que le han salvado la vida.

"Hoy me han dado de alta !!!! Solo puedo decir GRACIAS GRACIAS Y MAS GRACIAS por SALVARME LA VIDA y por todo. Desde el trato a la profesionalidad… He estado con vosotros en primera línea de fuego como si fuera una espectadora... Os he visto correr llorar reír y seguir siempre trabajando hasta la extenuación me habéis emocionado con vuestros testimonios nos volveremos a ver y pronto como os lo prometí", comentaba la cantante.

Esta noticia ha sido una alegría para todos, ya que seguramente pronto podrá subirse a un escenario, como lo debería haber hecho durante todo el mes de agosto, el cual estaba repleto de conciertos. Aún así, el próximo mes de diciembre seguro que Ainhoa podrá celebrar sus conciertos y deleitar con su voz a su público.

