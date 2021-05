El acosador de Candela Peña le manda fotos de su hijo menor de edad

Más información Candela Peña enseña cómo es realmente su cuerpo a los 47 años

Candela Peña ha visto como un acosador está convirtiendo su vida en una pesadilla. Hace unos días la actriz denunciaba a través de sus redes sociales el que un usuario, bajo el anonimato de las redes sociales, le estuviera mandando amenazas de muerte contra su hijo.

“Qué pasa con tu hijo, le voy a matar”, “Mala madre”, “Va a morir pronto tu hijo” o “Mañana morirá, lo sé”, han sido algunos de los mensajes que ha recibido y que se repiten sistemáticamente a diario.

Pero ahora su acosador ha querido ir un paso más allá, y es que después de que la intérprete compartiera que a puesto esta terrible situación en manos de la policía, la persona en cuestión ha elevado el tono de sus amenazas: “Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo. Y esta vez no es broma”.

Candela ha compartido estos mensajes pidiendo socorro, pero lo peor es que el acoso no cesa, sino que va creciendo y la intérprete ha inundado sus redes con mensajes como “ayuda” o “miedo”.

La publicación de Candela Peña | Instagram Stories Canela Peña

Lo más terrible es que la cosa no ha quedado solo en palabras, sino que su acosador le ha enviado una foto en la que aparece Peña llevando en brazos a su hijo cuando iban los dos por la calle. “Te juro que te mato, a mí me es igual. Me estás haciendo mucho daño”, ha escrito esta persona junto a la imagen.

Una instantánea que la actriz ha compartido junto al mensaje: “No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada, ¿de dónde la ha sacado? Jamás he compartido una foto con mi hijo”. Una problemática a la que otras compañeras y amigas han querido dar voz, como ha sido el caso de Paula Echevarría, que no ha dudado en compartir lo que le está sucediendo a Candela: “Esta mujer está pidiendo socorro por amenazas muy graves”, ha indicado etiquetando a la policía, y ha añadido: “Espero que no haya nada que lamentar. ¡Actuad ya!”.

