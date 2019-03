Desigual eclipsa en la Pasarela 080 con Bar Refaeli como embajadora

La modelo israelí Bar Refaeli se ha convertido en el plato fuerte de la pasarela 080 Barcelona Fashion, al presentar al mediodía un adelanto de la colección de firma Desigual y desfilar esta misma noche con sus diseños. La modelo, que ha realizado tres pases, ha abierto el desfile y lo ha cerrado con un vestido de la línea de Desigual by M. Lacroix.



Entre los invitados, estaban personajes como Paola Dominguín y su hijo Nicolás Coronado, el triatleta Josef Ajram, el cantante Antonio Orozco, el exjugador de baloncesto del F.C. Barcelona Audi Norris y la última chica Almodóvar, Laya Martí. Desigual ha exhibido una colección de ropa femenina titulada "We love !!" como una declaración de amor hacia la mujer, a quien envuelve en prendas confortables y alegres, con sus tradicionales diseños optimistas y llenos de color. En este desfile, Desigual se ha basado en los conceptos "fun, sex and love", con los que pretende retornar a su más puro ADN, pero aportando guiños actuales para sus prendas de la próxima temporada otoño-invierno.

En la línea "fun" (diversión), mezcla guiños de gráficos antiguos en patrones actuales, con novedades como "jacquards", troquelados, inserciones de lentejuelas, así como extractos de "collages" con trozos de revistas, frases divertidas y corazones. Para su concepto "sex" de moda, la marca se centra en la noche y aporta un juego de insinuación y seducción con encajes, cretonas, lentejuelas, cortes entallados y tubo y mezcla los tonos rojos y negros.



Su tendencia "love" se decanta por la ropa urbana en tonos caquis y crudos y por la ropa folk, en la que predominan los tonos rojos y también aparecen propuestas de vaqueros con flocados y vestidos de punto troquelados. Finalmente, la línea Desigual by M. Lacroix continúa con su espíritu barroco, romántico y afrancesado, pero depura sus patrones y aporta una gama de colores más básica, como el blanco, el negro y los rojos, complementada con verdes, fucsias y caquis, para que sean más fáciles de llevar. Desigual vendió en el 2012 más de 22 millones de prendas en todo el mundo, entre sus 330 tiendas propias, sus 9.000 tiendas multimarca y los 220 puntos de venta en grandes almacenes, según fuentes de esta marca.



La firma TCN ha contado en su primera fila con clientas como Carla Royo Villanova, esposa del príncipe Kubrat de Bulgaria; las periodistas Marta Robles y Alejandra Prat; la modelo Verónica Blume y la ex ministra de Cultura, Ángeles Gonzalez-Sinde. Para presentar su línea de lencería y ropa de casa, Totón Comella, artífice de la marca, se inspira en los años veinte y enfunda a la mujer en camisones o pijamas de seda con rayas o de corte masculino para recrear el universo de "El gran Gatsby" en su línea más femenina. Sin embargo, la diseñadora mezcla tendencias y es capaz de exhibir un pantalón de felpa con un cuerpo de seda de puntillas y encajes, junto con un amplio jersey de cachemira o una torera verde de angorina, en un afán por recrear el estilo "hippie chic".



Totón Comella ha abolido de sus remates los deshilachados y ha optado por dar un punto más de brillo a sus acabados en su intento de expandir su mercado hacia Asia y países emergentes, "con productos de mucha calidad, pero sin prescindir de nuestro propio ADN", ha confesado a Efe. El desfile de la mañana de la firma Brain & Beast ha contado con la presencia de la mediática Paris Hilton, que no se pierde ninguno de los pases en los que se exhibe su novio, el modelo ibicenco River Viiperi, de veintiún años, con el que lleva saliendo desde el pasado mes de septiembre. Tambien desfilaron hoy las firmas Sur, Justicia Ruano, Manuel Bolaño, Josep Abril y Celia Vela.