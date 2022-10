Dani García y Nuria Roca visitan los campos sevillanos para conocer parte del origen del kétchup de McDonald's

El kétchup es una de nuestras salsas favoritas de McDonald's. ¿Sabías que gran parte de su origen está en los tomates de los campos de Sevilla? El chef Dani García y la presentadora Nuria Roca visitan a Susana, una agricultora que es proveedora oficial de McDonald's. En el segundo programa de 'Todo tiene un origen' vivimos una espectacular experiencia y descubrimos la gran calidad de este producto.

En esta explotación situada en La Rinconada, Sevilla, apuestan por la sostenibilidad y están muy interesados en respetar el medio ambiente, además de asegurar unos altísimos estándares de calidad y sabor para ofrecer el mejor producto a la compañía.

Según ha destacado Dani García, “la grabación de este programa ha sido una gran experiencia personal: conocer a los protagonistas del campo y ver en primera persona el origen de los productos que habitualmente empleamos todos en la cocina es siempre enriquecedor. Creo que con ello el consumidor en general podrá disfrutar aprendiendo, no solo sobre cómo se producen algunos ingredientes, sino también desde el punto de vista humano, acercarse a otras formas de vida y a aquellos agricultores y ganaderos que diariamente trabajan en el campo”.

Dani García y Nuria Roca descubren parte del origen del kétchup de McDonald's

Susana, agricultora, es la anfitriona del chef y la presentadora en el segundo programa de 'Todo tiene un origen'. Sin un buen tomate, no hay un buen kétchup... Y el de los campos sevillanos tiene una calidad extraordinaria. Para ser proveedor de McDonald's existen grandes controles y análisis que aseguran la calidad del producto.

El tipo de tomate con el que trabajan es tomate pera, muy carnoso, ideal para pulpas. Con esa pulpa, tras un proceso de trituración y concentrado en Transa, irán a parar a la planta de Helios, productor local del kétchup de McDonald’s.

Dani García y Nuria Roca sacan su lado más gamberro en el McAuto

La mañana comienza con un día muy prometedor, pero Dani y Nuria necesitan coger fuerzas para entregarse al 100%. De camino a la plantación de tomates, pasan por un McAuto para tomarse unos deliciosos cafés. El chef saca su lado más gamberro y bromea por la ventanilla: “¿Tenéis el café de Dani García?”.

Dani García y Nuria Roca conducen un tractor en los campos de tomates

Además de descubrir muchas curiosidades sobre el tomate sevillano que da lugar a parte del kétchup de McDonald's, Dani García y Nuria Roca dan rienda suelta a la diversión. Sin pensárselo dos veces, el chef conduce uno de los tractores de la plantación. ¡Hay que atreverse a todo!

El tomate, ¿fruta o verdura?

Un potente color rojo que le da ese toque tan especial al kétchup, una textura exquisita y un sabor que combina lo dulce con lo ácido. ¡El mejor contraste! Susana nos aclara que el tomate es una fruta, solucionando las dudas de Nuria Roca sobre un tema tan debatido. ¡Podéis tomar nota para vuestras raciones diarias!

Behind the scenes: Dani García y Nuria Roca no se resisten al McAuto

¿Quién es capaz de resistirse a los sabores de McDonald's? Al chef y la presentadora se les hace la boca agua pensando qué van a pedir en su paso por el McAuto antes de adentrarse en los campos de tomates sevillanos.