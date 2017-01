Roko: "En Vive Cantando estoy muy tranquila, estoy aprendiendo mucho"

La cantante y artista Roko debuta como actriz en la pequeña pantalla con Vive Cantando, la nueva serie de Antena 3 que se estrena el martes a las 22:30 horas.

Roko interpreta a Lucía "una chica con mucha experiencia, que ha tenido muchos novios y ha conocido a gente que no le ha llevado por muy buen camino. Entonces está desencantada con la vida". Roko dice que Lucía es "una persona muy cándida, es muy despistada, se le cae todo, empezará a trabajar en el Karaoke La Bamba y es muy torpe "La relación que tendrá con Juanjo y César es muy curiosa, además entre los tres hacen una tandem curioso y muy cómico".

Hemos querido saber qué tal ha sido el cambio de pasar de un talet show a una serie de televisión "Estoy encantada con los compañeros, es mi primera vez en un rodaje pero estoy muy tranquila, voy aprendiendo mientras trabajo. Al principio estaba más despistada porque el lenguaje con la cámara es distinto pero me centro en la gente que más me enseña".

Roko nos ha hablado de la serie "Es una historia de personas reales, es una comedia muy naturalizada, el espectador se va a serntir identificado. Vive Cantando es diferente a la hora de contar las cosas, hay un gran equipo y grandes actores".

¿Cantará Roko en el karaoke? "Lo que más me atrajo de Vive Cantando es la figura del karaoke, Lucia al principio no canta mucho porque aquí soy más actriz que cantante y me atrae mucho esa idea".

Además se ha arrancado a cantarnos Pena, penita, pena ante las cámaras. ¿Te lo vas a perder?

No te pierdas la entrevistas de Roko y el estreno de Vive Cantando el martes a las 22:30 horas en Antena 3.