Jeco finalmente confiesa a su familia que no es el padre de las niñas

Trini está encantada con su nuevo trabajo en el bufete, pero eso de trabajar mano a mano con Elena justo después de lo que ha pasado con Juanjo es bastante difícil. Aunque lo más complicado es evitar que vuelva a ocurrir.

Después de una mala racha, Carlos tiene una nueva oportunidad de entrar en un equipo de fútbol. Está tan ilusionado que, quién sabe, hasta las cosas con Paula podrían arreglarse. Sin embargo, lleva mucho tiempo de parón y se rinde antes de intentarlo. Ante esa impotencia cae en una decadencia total llegano a jugar con las drogas.

Rai, el ex de María José, quiere hacerse las pruebas de paternidad para demostrar a todos que él es el padre de las gemelas, pero Jeco se opone totalmente ya que sabe el resultado. Sin embargo, a pesar de trucar los resultados finalmente confiesa que en realidad no es el padre de las niñas, algo que desilusiona a la familia.

Mientras, César se lleva una sorpresa, y no muy agradable, cuando descubre que Asun sigue con su particular negocio de “galletas”. Y lo peor de todo es que Asun no está dispuesta a renunciar a él. Finalmente trata de ayudarla sobre todo para que no tenga que ir a conseguir el material ella sola, lo que los lleva a una situación un tanto peligrosa.

Desde que lo dejó con Carlos, Paula no está muy centrada en los estudios. Por eso acepta a regañadientes que Manu le eche un cable con la informática. Para su sorpresa, empiezan a llevarse mejor de lo que creían y Manu parece empezar a sentir algo especial por ella.