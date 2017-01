César se declara a Lucía, ¿qué responderá la camarera?

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 3

En el capítulo de esta noche, A César le encantó Lucía desde el primer momento en ella le robó en el cajero, pero todavía no se ha lanzado. Y el hecho de que su ex novia, Susi, haya reaparecido en su vida no le ha ayudado nada. Aún así, César saca el valor para romper con Susi y declararse a Lucía. Te ofrecemos el avance en el que el socio de Juanjo se declara a su camarera, ¿qué le responderá esta?