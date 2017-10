Vivimos la operación médica de Vicente Romero en 'Tiempos de guerra'

TRAS LAS CÁMARAS

La operación de pierna del Comandante Silva fue una de las secuencias más complicadas de rodar. El rodaje requería de varios personajes, mucha sangre y de un numeroso equipo técnico y de arte para preparar todo el escenario. Vicente Romero, el actor que da vida a Silva, recuerda aquel día: "me levanté a las 5 de la mañana, me pusieron una prótesis durante dos horas para estar otras ocho en una camilla haciendo como si me operaran".