Antena 3 estrena la serie 'Sherlock', la última y exitosa superproducción de la BBC

SHERLOCK muestra una visión actual del famoso detective y su ayudante en el Londres del siglo XXI. Benedict Cumberbatch (Small Island, Hawkig, The last enemy) y Martin Freeman (The Office, Hot Fuzz) como Holmes y Watson, respectivamente, cuentan con GPS y teléfonos móviles para comunicarse con el inspector Lestrange de la Scotland Yard y solucionar los casos más difíciles. El nuevo SHERLOCK es un hombre contemporáneo y capaz de resolver los crímenes más complicados gracias a su analítico cerebro. A pesar de ser absolutamente diferentes, su alianza con John Watson dará numerosos frutos ya que se combinan el intelecto de Sherlock con el pragmatismo de Watson.

La serie cuenta como creador y guionista con Steven Moffat (Doctor Who, Jekyll, Coupling) y Mark Gatiss (Doctor Who, The league of Gentlemen) y está producida por Sue Vertue y dirigida por Euros Lyn (Upstairs Downstairs) y Paul McGuigan.

Éxito de crítica y público

En su estreno el pasado mes de julio, SHERLOCK fue seguido por 8,7 millones de espectadores y el 31% de cuota, doblando la audiencia de su canal rival (ITV), convirtiéndose en la segunda serie dramática con más audiencia de la BBC.

Pero no solo el público ha recibido con buenos ojos al ‘nuevo’ Sherlock, también la crítica lo ha hecho: el diario The Guardian ha dicho que es "un Holmes que posiblemente Conan Doyle aprobaría. Hábil, rápida y sí, convincente”. Para The New York Times SHERLOCK es "enormemente entretenida... buena, sin pretensiones, divertida. La hábil interpretación del Sr. Freeman así como la de su malhumorado pero leal Watson es uno de los placeres de ver esta serie". The Independent afirmaba que "Nada fiel al original en mucho aspectos, Sherlock es maravillosamente fiel en lo que verdaderamente importa".