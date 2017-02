AVANCE | CAPÍTULO 5 ‘PULSACIONES’

La única forma de parar a Lara es matándola, eso dijo Héctor a Carlos cuando le preguntó si todavía seguía con vida. Se ha ocupado de que la periodista que está se está metiendo demasiado en el caso acabe muerta y no averigue más cosas. La relación de Álex y Marian siguen viento en popa tras un punto de inflexión: "Si me dices que no sientes lo mismo que yo, me iré". Blanca descubrirá las mentiras de Álex y la presencia de otra mujer.