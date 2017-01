Álvaro Cervantes: "Como a Joel, a mí el amor me puede"

Álvaro está muy contento con su trabajo en la serie. Es la primera vez que hace algo para un público mayoritario, ya que sus anteriores trabajos ha sido en cine y está muy contento con el resultado.

Joel tiene una relación muy especial con Tomás. Es uno de los pocos que cree al chico, aunque no puede hacer ver que le cree del todo porque podría sospechar.

Por el momento Leire no sabrá el secreto de Joel. Todavía él se está haciendo a la idea, así que no podría contárselo ya que podría ser el fin de su relación. Pero Leire es una chica muy inteligente y avispada y no se le escapa ni una. Así que nunca se sabe.

Cuando le propusieron el papel de Joel, lo primero que le dijeron es que tenía que hacer de hombre lobo, y él rápidamente pensó que le encantaba.

Está muy contento por con su trabajo con Globomedia y con sus compañeros porque cree estar en buenas manos. Asegura que es un gusto ver a sus compañeros trabajar, "ver a Belen que es la capitana del equipo y ver como se maneja dentro y fuera de la pantalla".

Con Lucía se lleva genial, dice que es un gusto trabajar con ella, además con Marc, el actor que da vida a su padre, tiene una relacion muy familiar.

Trabajar con lobos ha sido una suerte, asugura Álvaro. "Me impactó la imagen de verlos en una reserva natural, tenerlos ahí cerca..." Estuvo muy impactado porque los lobos son cautos, discretos, tienen q reconocer el terreno, les tocó un poco, le olieron... para que se acostumbraran a él. Fue una escena muy

Además, en el cine acaba de estrenar 'El sexo de los ángeles", con la que ha conseguido la biznaga de plata en el Festival de Cine de Málaga. Un trabajo del que Álvaro está muy orgullosos.