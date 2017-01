Amaia Salamanca: "Hoy en día Julio y Alicia no durarían mucho juntos"

¿En qué ha cambiado Alicia desde el primer capítulo hasta lo de ahora?

Lo que más ha cambiado en ella es la relación con su familia porque al principio no sabía muy bien de quién estaba rodeada y las cosas que habían hecho sus familiares. También el distanciamiento de Diego por cómo le trata él a ella, pero a la vez tiene que estar a su merced porque sabe que él no la va a dejar escapar así como así. Julio y ella están intentando averiguar cosas sobre su pasado para así poder separarse de él.

¿Te ha gustado la evolución que ha tenido tu personaje a lo largo de los capítulos?

Me ha gustado, pero tampoco es que haya tenido una evolución gigantesca, si quitas a Diego, su marido, Alicia se iría con Julio y se acabaría todo (risas) Lleva un tiempo en un mismo punto, pero es lo que tiene que ser porque así era en la época en la que está ambientada ‘Gran Hotel’.

La evolución respecto a Diego es la anulación de su matrimonio, pero respecto a su familia sí que hay mucha más evolución porque ha descubierto que está rodeada de gente mala, todo lo que pasó con sus padres que intentaron matarse mutuamente, su hermana es una asesina…

¿Te siguen sorprendiendo los guiones?

Claro, los guionistas tienen la capacidad de rizar el rizo porque es muy complicado hacer una serie de misterio en la que ocurran tantas cosas, que tenga tanta vida y que sea tan rápida como ‘Gran Hotel’.

¿Te gusta más grabar en los estudios de Madrid o los exteriores de Santander en La Magdalena?

Las grabaciones en Santander se agradecen, porque estamos todos juntos, nos alojamos en el mismo hotel, salimos a cenar por ahí o a tomar algo. Ahora en primavera mucho mejor. Al plató ya estoy acostumbrada y me gusta más salir fuera.

Marta Hazas (actriz que interpreta a Laura) es de Santander ¿Os ha hecho de guía?

Nos ha enseñado sitios nuevos, la verdad es que allí se come fenomenal y a mí, que me encanta comer, he disfrutado de la comida de Santander (risas).

¿Qué te parecen las incorporaciones de Marta Hazas, Megan Montaner, Lluís Homar…?

Me encanta que vaya pasando tanta gente por el hotel y más si son estos grandes profesionales es genial. Vas aprendiendo de cada uno de ellos y a Marta, por ejemplo, ya la conocía porque trabajé con ella en ‘SMS, sin miedo a soñar’ y su papel me gusta. Ha sido un placer conocer a Lluís Homar porque es uno de los grandes actores de la televisión y del cine. Y aparte me han puesto a Megan, que es la tercera en discordia entre Julio y Alicia que va a aportar celos y amistad, porque parecía que Alicia no tenía amigas, solo una malvada familia (risas).

¿Te sigues viendo extraña con el vestuario de la serie o ya te has acostumbrado?

Ya estoy acostumbrada y no es tan impactante como al principio. Ahora me pongo todos los días el corsé, la enagua, el peinado… ya me he acostumbrado a verme así e incluso voy más tiempo vestida de época que normal (risas)

Pero ahora está de moda lo retro ¿No se podría utilizar algo?

(Risas) Lo retro si, pero tan tan tan retro no creo (risas) sería demasiado y el corsé no lo rescataría para nada porque me está haciendo sufrir un poco, no sé cómo podían pasarse tanto tiempo con el puesto porque es muy molesto y como nunca lo había usado, el trabajar tantas horas con el eso puesto, se nota.

¿Ves futuro a la relación de Alicia y Julio?

¡Digo yo! Después de la que están montando y luego no acaban juntos… Si su historia fuera ahora, tal como son las relaciones actualmente que hay muy poca paciencia, creo que no durarían. Pero en esa época que era todo distinto, todo el amor que tienen entre ambos y lo que están luchando, espero que puedan tener una vida juntos en común sin nadie que les moleste.

¿Te gustaría que hubiera boda?

Antes tendría que conseguir la nulidad con Diego, pero creo que Alicia no quiere boda, solo desea tener una persona a su lado que la quiera y que ella le quiera de la misma manera, y eso no lo tiene con su actual matrimonio.

¿Qué crees que tiene ‘Gran Hotel’ que engancha a los espectadores?

El misterio que hay en la serie, aunque no sé si lo digo porque me gusta a mí, que para que me enganche una película tiene que haber algún misterio y estar metido en la historia, o porque es lo que gusta.

También siguen la historia de Alicia y Julio, gusta mucho y cuando llega un beso de los dos es: “¡por fin se han besado!”, y eso también engancha. También tiene puntos de comedia con Javier (Eloy Azorín) que me encantan, le da ese punto para que la serie respire entre tanto misterio y amor. Además, Ayala y Hernando también tienen su público y su historia, le dan otro punto cómico a la serie.