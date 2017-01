Jesús evita que doña Teresa se quite la vida

MEJORES MOMENTOS | GRAN HOTEL | CAPÍTULO 33 | EL ENEMIGO EN CASA

Desde que el nuevo maitre llegó a Gran Hotel los acercamientos con Doña Teresa y las muestras de apoyo han ido creciendo. Don Jesús se ha tomado muchas licencias con la matriarca de los Alarcón y se ha ofrecido como pañuelo de lágrimas, lo que seguro no pensaba Don Jesús es que llegaría a evitar el suicidio de la hasta hora invencible Doña Teresa. Pero todo no acaba ahí, después de pasar la noche juntos, el maitre está preocupado de que no descubra unas misteriosas cicatrices en su brazo. ¿Qué esconde Jesús Cisneros?